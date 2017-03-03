永采受理禮券退費 消費者：算有誠意

台中市永采烘焙坊因為勞資爭議而宣布停業，業者今天受理禮券退費，由幾名自稱舊員工的人員到場服務，陸續有消費者前來，其中一名消費者覺得業者全額退費，「算很有誠意」。

台中市永采烘焙坊因為勞資爭議案而公告停業，對於手中仍持有餐券（含儲值卡）的消費者，台中市法制局主任消保官康馨壬昨天曾與業者聯繫，業者隨即公告相關退費方式。康馨壬說，業者已決定結束營業，不再復業，目前仍流通在外的約10萬元禮券，也將全數依面額退費。

根據永采烘焙坊在餐廳大門貼出的退費公告指出，受理退費時間從3日起到16日的上午11時到下午4時之間，消費者都可以拿禮券（正本）前來兌換現金。

今天是受理禮券退費的首日，負責人並沒有親自到場，由幾名自稱舊員工的人員進入店內，但大門仍緊閉。一名站在門外的男子自稱是舊員工，前來幫忙辦理退費，有消費者到場，代為引導進店內辦理相關事宜。

陸續有消費者前來辦理退費，一名辦完後走出來的消費者表示，他是以現金6000元購買價值6600元的禮券，已用掉4000多元，還剩下約2000元，店家直接按面額退費，還不錯，「算很有誠意」。1060303

(中央社)