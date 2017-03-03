兩蔣公仔遭下架 受害廠商批綠色恐怖

文化部宣布中正紀念堂停售國父、兩蔣公仔，受害廠商林盛章今天說，政府事前完全沒通知要下架，批蔡政府讓百姓無法生存，「根本就是綠色恐怖」。

國民黨文傳會副主委胡文琦今天召開「給我生意好做，意識型態少來」記者會，邀請中正紀念堂販買國父、兩蔣文創商品廠商林盛章到場，並現場展示遭下架的政治人物公仔。

胡文琦表示，文化部長鄭麗君說有通知廠商下架時間、下架商品僅約10%、對廠商生意影響不大等，根本是從頭到尾說謊，蔡政府意識型態施政，天怒人怨、民不聊生，台灣人民眼睛雪亮，請文化部不要想藉此轉移蔡政府執政無能的焦點。

林盛章說，今年2月25日在事前沒預警的情形下，公仔商品遭下架，蒙受嚴重損失，他從2008年在中正紀念堂銷售公仔迄今8年多，今年二二八前夕文化部意識型態的去蔣風暴，如今讓他倉庫中上萬公仔不知何去何從，從過往全盛時期每個月平均新台幣20餘萬元的收入，下降到現今1個月不到10萬元，影響嚴重。

林盛章強調，他是這場二二八風暴的受害者，蔡政府不是想拚經濟，而是要讓百姓無法生存，一天就要求商品下架，毫無緩衝時間，根本就是綠色恐怖。

胡文琦表示，文創商品沒有國界，廠商販售公仔是在商言商，不分黨派純粹為了生計，綠營以往曾質疑僅販賣國民黨政治人物的商品，但其實包括扁帽、蔡總統三隻小豬等商品，對廠商來說，若有市場什麼都可賣，與政治根本毫無關係，但非常遺憾鄭麗君為了轉移執政無能焦點而勒令商品下架。

胡文琦強調，蔡總統說人民的聲音政府若聽不到，可以大聲點，政府再聽不到人民可以拍桌、翻桌，若蔡總統再繼續意識型態施政，國民黨要代表人民翻桌。1060303

(中央社)