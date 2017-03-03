有逃亡串證之虞 土豪哥羈押禁見

我要評比

W飯店女模命案，台北地院今天提訊觀察勒戒結束的被告朱家龍開羈押庭。審酌他否認犯行，涉犯重罪，家境富裕擁加國護照及曾刪除共犯間聯絡訊息，有逃亡串證之虞，裁定羈押禁見。

同案被告、觀察勒戒結束的洪聖晏，也遭裁定羈押禁見。1060303

(中央社)