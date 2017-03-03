金紙造型吐司 拜完不燒拿來吃
台南市政府推動宗教活動優質化政策，設計「金紙造型吐司」、「線香造型牛奶棒」等替代性文創商品，希望改變燒香、燒紙錢習俗，讓廟會活動增加更多環保概念。
台南市政府民政局今天起在吳園公會堂舉辦宗教文創商品成果展示會，展期到3月14日，民眾可以在現場看到相關產品。
台南市政府民政局長陳宗彥表示，民政局動用3名社造替代役男，發想出「吐司金紙」及「牛奶棒線香」；吐司金紙還分補運金、太歲金及月老金等，印上各種神明圖像，不僅外表像金紙，祭拜完後還能可以拿來吃，更有保佑效果。
陳宗彥表示，未來希望將這些宗教文創商品授權給各廟宇，並輔導販賣金紙的業者轉型，藉此改善宗教優質內涵。市府已與多家廟宇洽談合作，還有媽祖印章、籤詩扭蛋等商品，也可望在不久後上市。1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。