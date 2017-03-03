金紙造型吐司 拜完不燒拿來吃

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台南市政府推動宗教活動優質化政策，設計「金紙造型吐司」（圖），希望改變燒紙錢習俗，讓廟會活動增加更多環保概念。中央社記者楊思瑞攝 106年3月3日

台南市政府推動宗教活動優質化政策，設計「金紙造型吐司」、「線香造型牛奶棒」等替代性文創商品，希望改變燒香、燒紙錢習俗，讓廟會活動增加更多環保概念。

台南市政府民政局今天起在吳園公會堂舉辦宗教文創商品成果展示會，展期到3月14日，民眾可以在現場看到相關產品。

台南市政府民政局長陳宗彥表示，民政局動用3名社造替代役男，發想出「吐司金紙」及「牛奶棒線香」；吐司金紙還分補運金、太歲金及月老金等，印上各種神明圖像，不僅外表像金紙，祭拜完後還能可以拿來吃，更有保佑效果。

陳宗彥表示，未來希望將這些宗教文創商品授權給各廟宇，並輔導販賣金紙的業者轉型，藉此改善宗教優質內涵。市府已與多家廟宇洽談合作，還有媽祖印章、籤詩扭蛋等商品，也可望在不久後上市。1060303

(中央社)