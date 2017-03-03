涉毒 空軍推台語影片跌倒爬起繼續走
空軍清泉崗基地發現毒品，重創國軍形象。空軍司令部今天在臉書推出「跌倒、爬起，繼續走」影片，希望用這支以台語配音的影片，為空軍加油打氣。
空軍司令部今天表示，近期空軍清泉崗基地查獲毒品案，影響了清泉崗基地及空軍大多數無辜官兵的士氣，希望藉由影片告訴空軍所有兄弟姊妹，當遭受外界質疑時，更要勇敢面對，持續按部就班、兢兢業業的在自己的工作崗位上。
空軍司令部表示，對於國人的聲音，空軍也會重視並且謹記在心，「我們是中華民國的空軍，我們跌倒、爬起，繼續走。」1060303
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。