涉毒 空軍推台語影片跌倒爬起繼續走

空軍清泉崗基地發現毒品，重創國軍形象。空軍司令部今天在臉書推出「跌倒、爬起，繼續走」影片，希望用這支以台語配音的影片，為空軍加油打氣。

空軍司令部今天表示，近期空軍清泉崗基地查獲毒品案，影響了清泉崗基地及空軍大多數無辜官兵的士氣，希望藉由影片告訴空軍所有兄弟姊妹，當遭受外界質疑時，更要勇敢面對，持續按部就班、兢兢業業的在自己的工作崗位上。

空軍司令部表示，對於國人的聲音，空軍也會重視並且謹記在心，「我們是中華民國的空軍，我們跌倒、爬起，繼續走。」1060303

(中央社)