林全：開放日本核食盼能做到審議式民主

行政院長林全今天針對開放日本核災區食品表示，有跟第三方團體取得共識，盼能做到審議式民主，看如何解決。希望有理性溝通平台，雙方正在協議如何將做法貫徹。

林全下午列席立法院院會總質詢時表示，在開放日本核災區食品的問題上也有些進展，有跟第三方團體取得共識，看如何解決。

林全說，他所提的共識是指在日本核災區食品開放的問題上，希望能做到審議式民主，找第三方團體幫忙主持會議，也試著去做，但不幸在會議期間，仍有政治團體、黑道組織，刻意阻擋討論，使審議式民主不能進行，第三方團體非常失望。

他指出，雖然看到挫敗，還是要想辦法深化民主，建立審議式民主的機制，最近有跟參與審議式民主的公民團體討論，他們希望有個理性溝通平台，雙方正在協議如何將做法貫徹。

林全說，希望在這基礎上與第三方團體一起努力，把深化民主、決策機制做的更好，這是國家轉型，邁向現代化國家重要的工作。1060303

(中央社)