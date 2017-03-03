邱薇而怒譙陷害小模閨蜜：畜生不如敗類
陳姓網拍小模日前被梁姓閨蜜邀約外出，豈料卻遭梁女的程姓男友性侵殺害，殘忍手法震驚社會，前主播邱薇而也在臉書透露與被害女模擁有共通朋友，聽友人說這位女模平常很乖、個性傻大姐，也讓她對小模遭遇極為心疼，爆氣怒譙兇嫌與梁女「畜生不如的敗類」。
邱薇而認為女模是太單純、太相信朋友，導致自己陷入危機，又回想起小時候爸爸曾跟她說「只有認識的人才害的到你」，豈料又看到網友在新聞下留言檢討受害者「怎不帶朋友一起赴約外拍」，讓她不禁想問：「約女模的就是『閨蜜』這要怎麼防 ！」
邱薇而對小模遭遇心疼不已，爆氣開譙梁女「就是有你這種敗類，讓人與人之間的信任、友誼蕩然無存，你真該下地獄，跟你那垃圾男友都可以去死一死了！誰把你們養大的？養出這種畜牲不如的敗類！」希望壞人能得到應有懲罰。
(中時電子報)
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