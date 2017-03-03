WBC》古巴贏不了歐力士 3比3戰平
經典賽B組官辦熱身賽3日在大阪京瓷巨蛋開打，古巴隊對日職歐力士一路處於落後局面，直到8局上才靠4支安打與對方1次失誤，攻下3分，終場以3比3握手言和，整體戰力如外界評估，沒有想像中的強。
歐力士此役精銳盡出，派出主力先發投手之一松葉貴大打頭陣，西勇輝、塜原頌平、海田智行、吉田一將等5位投手上陣，結果古巴隊前7局面對前4位投手，只有4次上壘，火力完全遭封鎖。
古巴隊一路落後情況下，8局上才從此局上場的吉田一將展開連環炮攻勢，先靠4支安打攻下2分，接著再利用歐力士1次傳球失誤拿下第3分，最終握手言和收場。
(中時電子報)
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