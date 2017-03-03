澎湖縣府代為標售地籍清理未能釐清權屬土地
澎湖縣政府代為標售105年度第1批第1次及104年度第2批第2次地籍清理未能釐清權屬土地標售價金已存入保管款專戶。
財政處表示，按地籍清理條例第14條規定直轄市或縣（市）政府應將代為標售所得土地價金，扣除行政處理費用、地籍清理獎金及應納稅賦後，以其餘額儲存於「地籍清理土地權利價金保管款專戶」（以下簡稱保管款專戶）。權利人自專戶儲存之保管款儲存之日起10年內，得檢附證明文件向直轄市或縣（市）政府申請發給土地價金；經審查無誤，公告3個月，期滿無人異議時，按代為標售土地之價金扣除應納稅賦後之餘額，並加計儲存於保管款專戶之實收利息發給。
財政處進一步表示，縣府代為標售105年度第1批第1次及104年度第2批第2次地籍清理未能釐清權屬土地及建物共標售出12筆。所得標售價金已扣除行政處理費用、地籍清理獎金及應納稅賦後，以其餘額於本（106）年2月16日儲存於「澎湖縣政府-地籍清理保管款302專戶」內，本批土代為標售價金保管款資訊相關事項，除得於縣府、地政事務所、鄉（市）公所、土地所在地村里辦公處詢問或查閱公告外，亦可至縣府財政處網站「地籍清理專區」查詢相關訊息，相關權利人自專戶儲存之保管款儲存之日起10年內，得檢附證明文件向本府申請發給土地價金。
(中時)
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