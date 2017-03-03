中國建構完成全球最大5G試驗網

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新華網3日報導，中國大陸目前在北京懷柔，建構全球最大的5G試驗外場，試驗網由國內外行業龍頭企業參與，可提供端到端的測試環境，將有助於促進5G標準的形成和產業發展。

在近日召開的世界移動通信大會全球5G測試高峰會上，中國5G（IMT-2020）推進組副組長、中國移動技術部總經理王曉雲表示，中國已建成全球最大5G試驗網，愛立信、華為、諾基亞、中興、大唐、英特爾等全球重要的系統、晶片、儀器儀表等領域企業，共同參與該項目。

目前，由5G推進組進行的5G技術研發試驗第一階段測試，已圓滿結束，充分驗證無線和網路關鍵技術，在支援5G場景需求的技術可行性，目前第二階段試驗已啟動。

(工商)