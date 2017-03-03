抗議年改 彰化軍公教聯盟赴考試院遞交陳情書

彰化軍公教聯盟赴國家考場及考試院抗議。（圖／曾薏蘋）

警方派出警力人數比抗議者還多，把考試院大門封住。（圖／曾薏蘋）

考試院秘書長李繼玄出門接下陳情信。（圖／曾薏蘋）

彰化縣軍公教聯盟今赴考試院陳情並遞交陳情書，希望下週年金改革草案進入審查，能為公務員著想，他們訴求是：堅持不溯及既往，新法是用新進人員、提升基金收入，政府付最終責任、改革由上而下，一體適用、政府應提升經濟，減少錯誤政策。

考試院秘書長李繼玄出面接見並接下陳情書，陳諾會把訴求影印，發給每位考試委員。

陳情團體指出，國家財政若確實有困難，必須溯及既往，國家應先肯定所有軍公教過去對國家社會的貢獻與付出，並表示歉意，若要減額改革，本於政府一體，由上而下一起改革，從總統禮遇金改起，接著政務官、司法官、國營事業肥貓。

(中時)