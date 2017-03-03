心痛小模命案 孫協志5點呼籲追星夢年輕人
今(3日)傳出22歲陳姓小模因赴外拍邀約，卻慘遭奪財殺害的案件，引發人神共憤，也點出時下許多年輕人追星夢過程中的危險，經營藝人經紀公司多年的孫協志，稍早也為此在臉書點出五點建議，強調：「不是正規的管道真的不要隨便輕易嘗試啊」，並呼籲大家一定要小心謹慎，盡可能不要選擇隻身赴約。
孫協志剛在臉書表示現今許多演藝工作型態，很多都沒有正常的合作流程或法律規範，而時下許多年輕人，常在沒透過公司把關保護下，想藉由許多平台賺生活費或進入演藝圈，此時便有許多潛在危險產生。
對此，孫協志提出五點呼籲追星夢的年輕人，分別是工作內容，詢問再詢問；該拒絕的就要拒絕，千萬不能客氣；不該賺的錢，就不要賺；工作狀況都要讓親友知道；盡可能不要一個人赴約。有感於小模命案，孫協志呼籲相關單位必定要嚴懲嚴辦，盼憾事不再發生，網友也說：「不過最可怕的莫過於人性，自己閨蜜好友介紹的就卸下一半的心防了」、「謝謝協志哥溫暖提醒～防人之心不可無！」
(中時電子報)
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