陸國際兒童電影節 為孩子圓夢！

第13屆中國國際兒童電影節將於2017年11月14日至18日在廣州召開，此兒童電影節活動今後將長期落戶廣州，為有電影夢的孩子提供學習和展示的平台。

人民網3日報導，中國國際兒童電影節創辦於1989年，至今已舉辦了12屆，今後的電影節將長期在廣州舉辦。

中國兒童少年電影學會會長侯克明表示，廣州的國際影響力、傳播覆蓋面都很大，在廣州長期舉辦中國國際兒童電影節，有利於擴大電影節在國際、國內的影響力，更好地用兒童電影這一電影形式讓孩子接受藝術熏陶，在思想上獲得提升。

中國國際兒童電影節定位為廣大中、小學生的節日，希望每個中小學生都有參與感和獲得感，為有電影夢的孩子提供學習和展示的平台。

本屆電影節的參展影片將在全市各大電影院設立專場，播放不低於100場次的兒童影片展映，為全市中小學生免費放映總場次不低於300場次的影片展映，並投送適宜特殊學生群體觀看的影片。

(旺報)