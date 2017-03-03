陸國際兒童電影節 為孩子圓夢！
第13屆中國國際兒童電影節將於2017年11月14日至18日在廣州召開，此兒童電影節活動今後將長期落戶廣州，為有電影夢的孩子提供學習和展示的平台。
人民網3日報導，中國國際兒童電影節創辦於1989年，至今已舉辦了12屆，今後的電影節將長期在廣州舉辦。
中國兒童少年電影學會會長侯克明表示，廣州的國際影響力、傳播覆蓋面都很大，在廣州長期舉辦中國國際兒童電影節，有利於擴大電影節在國際、國內的影響力，更好地用兒童電影這一電影形式讓孩子接受藝術熏陶，在思想上獲得提升。
中國國際兒童電影節定位為廣大中、小學生的節日，希望每個中小學生都有參與感和獲得感，為有電影夢的孩子提供學習和展示的平台。
本屆電影節的參展影片將在全市各大電影院設立專場，播放不低於100場次的兒童影片展映，為全市中小學生免費放映總場次不低於300場次的影片展映，並投送適宜特殊學生群體觀看的影片。
(旺報)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。