男醉倒農田工寮　半夜10度低溫險失溫

陳男喝酒醉倒在農田邊，因凌晨感到寒冷，報案求助警幫忙。（黎薇翻攝）

「喝到凍未條！」苗栗縣陳姓男子平日喜歡喝一杯，今天凌晨喝茫認不得回家的路，穿著一件薄夾克倒在一處稻田馬達工寮外，深夜低溫降到10度，陳男冷到凍未條，身體直打哆嗦，自行報警表示不知身在何處，感覺身體已失溫，警方和家人緊急以手機定位找人，讓他安全返回溫暖的家。

通霄警分局苑裡分駐所巡佐王國雄、警員林旻谷4日凌晨接獲陳男報案，指稱自己「酒醉失溫需警方協助返家」，向警方說，自己酒醉不知身在哪，冷到逐漸失溫，家人接到電話擔心老公出事，匆忙趕來與警方一起找人。警方以手機基地台定位，30分鐘後在一處稻田旁馬達工寮外，找到全身「皮皮挫」的陳男，身旁還有一堆嘔吐穢物。

警方調查，陳男昨天下午獨自騎自行車找朋友小酌，竟然喝到深夜才離開，酒意不敵寒意，冷到實在受不了，只好報警求助，陳男太太也連忙對警方說「真歹勢！」

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(中時)