中央開放舊城區設民宿，業者批地方沒鬆綁

台南市不少尚未取得合法經營的民宿業者，抱怨老屋要合法申請實在很困難，讓他們求助無門。（洪榮志攝）

去年交通部公告台南市雙城地區為觀光地區開放設民宿，但因相關法令的限制，迄今只有19家申請，其中10家獲核准，讓不少民宿業者滿腹苦水。台南市議員邱莉莉指出，原因出在舊城區多數老屋想申請合法民宿，必須大規模拆除翻修，否則幾乎難以取得使用執照證明，如此將讓老屋失去魅力，期盼市府訂定對策，讓更多民宿合法接受管理。

邱莉莉今天下午召開「非拆不可！老屋做民宿只剩一條路？」座談會，約有50家尚未取得合法經營的民宿業者出席，並於會中抱怨老屋要合法申請實在很困難，讓他們求助無門。

邱莉莉指出，舊城區的民宿是帶動觀光一大亮點，但老屋民宿合法化卻碰到瓶頸，主要原因出在建築相關法令的限制；如果建物有部份違建，同一建物的其他部份即便合法，觀旅局也不會接受合法部份的申請，此舉勢將致老屋風貌難以保存。問題是，老屋一旦失去魅力，對觀光客來說就沒有入宿的誘因，建議市府應訂定綜合性輔導對策，讓民宿得以合法接受管理。

台南市民宿文化發展協會理事長周榮棠也表示，民國45年至60年的老屋無法憑合法房屋證明申請，必須檢具使用執照。但因民國60年以前建築管理尚未實施，許多老屋都有增建、違建問題，如果要合法經營，恐怕得拆屋重建，如此一來就失去老屋當民宿的意義，希望能夠將合法與增建、違建部分脫勾處理。

工務局副局長王建雄說，針對業者們的問題，市府內部將再開會討論，研擬比照高雄市政府訂定的民宿登記審查原則，讓業者可以先就建物合法部分提出申請，但需附上相關技師結構安全簽證證明書，市府會加強稽查列管。

(中時)