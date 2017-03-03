烏坵嶼燈塔復燈有望 預計7月再放光芒
全身迷彩綠、臉龐黝黑，且具有142年歷史的金門縣定古蹟烏坵嶼燈塔，民國43年因戰地任務需要而熄燈。歷經62年的等待，去年7月經國防部同意復燈，在航港局的努力下，可望於今年7月再放光芒。
烏坵嶼燈塔建於西元1874年，由英籍工程師韓德善（David Marr Henderson）規劃設計，哈爾定（John Ropinald）監造，為往來福州、廈門之間的船隻導航。燈塔為圓柱狀，塔身由石材以石榫相啣而成。塔高17.3公尺，1875年12月開始發光，民國43年因戰地任務熄燈。
民國81年烏坵嶼戰地任務解除，復燈露出曙光，惟仍屬軍事管制區，102年燈塔業務由海關移撥航港局，嘗試與海軍陸戰隊洽商復燈可行性，在鄉民期盼下，105年7月終於獲得國防部回應原則同意。
航港局初擬復燈計畫邀集金門縣政府、國防部及海軍陸戰隊討論，又於105年11月報文資主管機關金門縣政府並獲得核定，未來安裝及施工需配合軍方時程，全案預計106年7月可完成復燈。
航港局局長謝謂君指出，烏坵嶼燈塔復燈是繼去年東引島燈塔復燈後，全由該局同仁自行規劃、設計的第2個案例，安裝工法採取清裝淡抹，保留歷史原貌痕跡，利用既有結構物採以夾具方式安裝施工，未來航港局將在全國各燈塔裝設自動導航系統（AIS），善盡海洋國家之義務，全力作好航行安全把關的工作。
烏坵嶼燈塔復燈僅是踏出的第一步，航港局已訂定「全國燈塔整建及發展計畫（106-109）」並獲得行政院核定，未來將進行烏坵嶼燈塔總體檢，並依文資程序辦理修復再利用、調查研究及整建修護，全力作好海事文化保存工作，可望繼馬祖東莒及東引燈塔之後，邁向國定古蹟之路。
(中時)
關鍵字：烏坵嶼燈塔、航港局、全國燈塔整建及發展計畫
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