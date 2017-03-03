康威跪沙發事件延燒！ 美議員開黃腔嘲諷惹議

康威27日穿鞋跪坐在總統辦公室的沙發上，讓她備受批評。(圖/美聯社)

民主黨參議員里奇蒙(中)。(圖/美聯社)

美國總統川普(Donald Trump)的高級顧問康威（Kellyanne Conway）惹出的爭議真的是一波未平一波又起，日前她穿著鞋跪坐在白宮橢圓形辦公室的沙發上，被質疑姿勢看起來不雅，也不尊重在場的其他人。沒想到這個爭議又引發案外案，民主黨參議員里奇蒙(Cedric Richmond)竟在一場晚宴上，試圖用「陸文斯基醜聞」來潮諷康威的坐姿，引發性別歧視的爭議，不少人認為里奇蒙應該要為此事道歉。

川普的顧問康威近來引發一系列的爭議。(圖/美聯社)

據《華盛頓郵報》報導，路易斯安那州參議員里奇蒙1日晚上出席年度記協晚宴(Washington Press Club Foundation congressional dinner)時，對康威跪沙發事件發表評論，他表示：「我真的想知道她(康威)在那裡做什麼，她的姿勢在哪個位置感覺似曾相識」，接著跟大家說：「不要回答，我不想讓大家回想到1990年代發生的事」。此話一出讓不少人馬上聯想到里奇蒙是在說1998年前總統柯林頓（Bill Clinton）的「陸文斯基醜聞」(Lewinsky scandal)，嘲諷康威跪著的不雅姿勢就和性行為的姿勢一樣。

當時的總統柯林頓及白宮實習生陸文斯基。(圖/美聯社)

這段評論讓許多人感到不滿，共和黨國家委員會的主席麥丹尼爾(Ronna Romney McDaniel)，就批里奇蒙的這個笑話既噁心又冒犯他人，並指里奇蒙此話是性別歧視。白宮跟麥丹尼爾都在事後要求里奇蒙出面道歉，然而里奇蒙在2日解釋他當時只是接著其他議員的話說下去，而且他也解釋自己說康威的姿勢「似曾相識」，是指康威看起來很「舒服」。

共和黨國家委員會的主席麥丹尼爾(Ronna Romney McDaniel)。(圖/美聯社)

而在里奇蒙評論前，的確是共和黨參議員史考特(Tim Scott)先帶起了著個話題，他對現場的記者及嘉賓說：「有人近關注康威跪在辦公室沙發上的議題嗎?」，接著又說：「你們記得1990年代那張沙發上發生了許多糟糕的事吧」。里奇蒙也說：「他看史考特開了一個柯林頓的笑話，於是自己也開了一個」，而里奇蒙至今仍沒有道歉。

共和黨參議員史考特(Tim Scott)。(圖/美聯社)

陸文斯基和林頓見面時所戴的貝雷帽和沾到柯林頓精液的藍洋裝成了性醜聞的象徵。(圖/美聯社)

「陸文斯基醜聞」是指1996年的白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）和當時的總統柯林頓搞婚外情，事後她坦承自己曾9度在白宮為柯林頓口交。而柯林頓也在1998年時因為這個性醜聞遭檢方調查，還因說謊隱瞞這段婚外情遭到眾議院彈劾，但最後被參議院擋下，才讓他勉強將任期做滿。

(中時電子報)