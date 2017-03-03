康威跪沙發事件延燒！ 美議員開黃腔嘲諷惹議
美國總統川普(Donald Trump)的高級顧問康威（Kellyanne Conway）惹出的爭議真的是一波未平一波又起，日前她穿著鞋跪坐在白宮橢圓形辦公室的沙發上，被質疑姿勢看起來不雅，也不尊重在場的其他人。沒想到這個爭議又引發案外案，民主黨參議員里奇蒙(Cedric Richmond)竟在一場晚宴上，試圖用「陸文斯基醜聞」來潮諷康威的坐姿，引發性別歧視的爭議，不少人認為里奇蒙應該要為此事道歉。
據《華盛頓郵報》報導，路易斯安那州參議員里奇蒙1日晚上出席年度記協晚宴(Washington Press Club Foundation congressional dinner)時，對康威跪沙發事件發表評論，他表示：「我真的想知道她(康威)在那裡做什麼，她的姿勢在哪個位置感覺似曾相識」，接著跟大家說：「不要回答，我不想讓大家回想到1990年代發生的事」。此話一出讓不少人馬上聯想到里奇蒙是在說1998年前總統柯林頓（Bill Clinton）的「陸文斯基醜聞」(Lewinsky scandal)，嘲諷康威跪著的不雅姿勢就和性行為的姿勢一樣。
這段評論讓許多人感到不滿，共和黨國家委員會的主席麥丹尼爾(Ronna Romney McDaniel)，就批里奇蒙的這個笑話既噁心又冒犯他人，並指里奇蒙此話是性別歧視。白宮跟麥丹尼爾都在事後要求里奇蒙出面道歉，然而里奇蒙在2日解釋他當時只是接著其他議員的話說下去，而且他也解釋自己說康威的姿勢「似曾相識」，是指康威看起來很「舒服」。
而在里奇蒙評論前，的確是共和黨參議員史考特(Tim Scott)先帶起了著個話題，他對現場的記者及嘉賓說：「有人近關注康威跪在辦公室沙發上的議題嗎?」，接著又說：「你們記得1990年代那張沙發上發生了許多糟糕的事吧」。里奇蒙也說：「他看史考特開了一個柯林頓的笑話，於是自己也開了一個」，而里奇蒙至今仍沒有道歉。
「陸文斯基醜聞」是指1996年的白宮實習生陸文斯基（Monica Lewinsky）和當時的總統柯林頓搞婚外情，事後她坦承自己曾9度在白宮為柯林頓口交。而柯林頓也在1998年時因為這個性醜聞遭檢方調查，還因說謊隱瞞這段婚外情遭到眾議院彈劾，但最後被參議院擋下，才讓他勉強將任期做滿。
(中時電子報)
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