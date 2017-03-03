部署薩德　人民日報：加劇對抗

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美國計劃在南韓部署終端高空防衛系統，北京當局表達強烈不滿。大陸官媒人民日報今天發文痛批部署薩德，只會加劇對抗，使得地區穩定局勢大局生亂，讓朝鮮半島安全形勢更形嚴峻凶險。

美韓計畫在南韓部署終端高空防衛系統（THAAD，薩德系統），北京當局多次公開表達強烈不滿；和南韓國防部就薩德系統用地達成換地協議的南韓樂天集團，中國大陸官網也遭到駭客入侵癱瘓，大陸民眾也發起抵制樂天的行動。

南韓媒體報導，在部署地點確定之後，南韓國防部希望能在5月完成部署。對此，人民日報今天發文譴責美韓部署薩德系統的行動外，也質疑南韓方面加速部署薩德系統的動機。

文章指出，近來東北亞局勢並不太平，南韓國內政局更是一團糟。分析指出，南韓憲法法院將在3月就總統朴槿惠彈劾案做出判決，一旦憲法法院裁決彈劾案有效，必須在60天內舉行總統選舉，大選將在5月舉行。

文章指出，南韓決定部署薩德那天起，南韓多地民眾抗議不斷，但南韓政府對民意充耳不聞，急著趕在新總統選出前完成薩德部署。文章質疑，以新增矛盾手法是不能解決舊問題的。

人民日報表示，部署薩德系統是給朝鮮半島安全「添堵」，讓地區穩定大局生亂。薩德系統的部署意味著給南韓帶來政治、經濟、安全、環境、社會等一系列風險。若是衝突爆發，充當馬前卒的南韓將首當其衝，代價也將由全體南韓民眾承擔。

文章指責，考慮朝鮮半島的地理環境，用薩德系統應對北韓核威脅只是自欺欺人，延伸威懾只會加劇對抗，使半島安全形勢越發嚴峻凶險。1060303

(中央社)