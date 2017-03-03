HBL網路直播 場均瀏覽人次逾9萬
高中籃球聯賽（HBL）明天總決賽，Yahoo奇摩負責本季網路直播，副總經理邱瀅憓今天表示，平均單場瀏覽人次超過9萬，等於破7個台北小巨蛋，讓人感到球賽的熱血。
HBL總決賽明天先上演4強賽，男子組由能仁家商對南山高中，松山高中對高苑工商；女子組由滬江高中對永仁高中，普門高中對南山高中。
邱瀅憓表示，自從直播105學年度HBL以來，累積收看次數超過2000萬，平均每場超過9萬瀏覽人次，相當於塞滿7.4個台北小巨蛋，超過5成的流量來自行動裝置，「而且平均每人瀏覽時間達55分鐘，遠遠超過一般的直播。」
除了這些數據，邱瀅憓指出，沒想到直播比賽的同時，曾經打過HBL的球員，會在網路上留言討論，有的還是HBL教練的同學，能看到大家的互動，是這次直播額外的收穫。
HBL將邁入尾聲，邱瀅憓表示，目前只轉播這季，希望未來有機會的話能繼續直播。
本季男子4強學校，已經畢業的簡祐哲、吳季穎、許軒瑜和廖勗淵今天在記者會帶來「冠軍必備補品」，都期盼學弟打出佳績，贏得冠軍。1060303
(中央社)
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