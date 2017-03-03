擴大海外市場 洛馬轉向歐盟推銷F-35戰機

美軍現役的F-35A戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

美國最大的武器製造商洛克希德馬丁（Lockheed Martin），有鑑於川普（Donald Trump）新政府的不友善，決定放眼海外市場，將目標轉向歐盟各國，首先將針對西班牙、瑞士和比利時3國進行推銷，試圖搶下更多張F-35戰機（F-35 Lightning II）的訂單。洛馬公司高層表示，由於出資合作研發的盟國意願愈來愈低，為拉昇銷量，他們已開始向更多國政府洽談，希望近期能有好消息傳出。

據路透社（Reuters）報導，負責研發製造F-35隱形戰機的洛克希德馬丁公司，為降低研發成本和提昇銷售量，開始向研發盟國外尋找新買家。打從新總統川普當選至今，洛馬的F-35戰機計畫就一直是其抨擊的目標，不僅在推特和公開場合批評，更讓軍方轉向選擇波音的F-18「超級大黃蜂」戰機（F/A-18E/F Super Hornet），逼得洛馬必須擴大海外市場尋找新的訂單，高層告知記者，當前首批目標鎖定瑞士、西班牙和比利時3國，下個階段則將前往北歐的芬蘭。

停泊於美國海軍尼米茲號航空母艦上的F-18「超級大黃蜂」戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

波音旗下另一款海軍戰機-EA-18G「咆哮者」電子作戰機。（圖/美軍DVIDS網站）

F-35戰機是美軍與其盟友最新一代的隱形戰機，共分為A、B、C三種型號，其中F-35A屬於傳統空軍型號、B型則屬於海軍的垂直起降戰機，而C型是艦載機。F-35戰機的研發計畫由美軍領頭，聯合英、澳、日、加、以色列等十國，投入超過400億美元（約1.24兆台幣）進行研發，目的是要取代當前的F-16（F-16 Fighting Falcon）和F-18「大黃蜂」戰機（McDonnell Douglas F/A-18 Hornet）。目前F-35A與F-35B型已投入美軍服役，亞太地區的日本也於去年年底迎來首架F-35戰機進駐，以色列空軍更是大手筆購入多架戰機，用來加強其空戰優勢。

相較於洛馬，波音（Boeing）似乎在今年時來運轉。在川普剛剛宣布增加國防預算的消息後，隨即收到來自美國海軍的大禮，包含7架EA-18G「咆哮者」電子作戰機（EA-18G Growler）和5架F/A-18E「超級大黃蜂」戰鬥機，總價值高達6.78億美元（約208.1億台幣）的新訂單。讓這兩間有「瑜亮情結」的武器商未來恐將面臨更大幅度的競爭。

(中時電子報)