兩會登場 外銀估陸今年GDP維穩減速

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中國大陸全國兩會今天由政協揭開序幕，外商銀行預期，維穩仍是中國大陸今年工作重點，預估全年經濟成長率將放緩至6.4%。

一年一度的中國「兩會」，政協、人大兩會分別於今天及3月5日在北京召開。

瑞士銀行表示，兩會將著重討論今年政府的施政重點，根據過往經驗，通常會帶來主題投資機會，比如2014年的「區塊鏈」，2015年的「網際網路+」以及2016年的「新能源汽車」等。

瑞銀大中華區首席投資總監及中國首席經濟學家胡一帆表示，除了成長和通膨等宏觀議題以外，投資者還應該關注兩會期間政府可能公布的有關金融、國企改革、稅制改革以及「一帶一路」等方面的政策舉措。

瑞銀認為，「維穩」仍將是今年中國大陸政府的重要工作，預期由於結構性改革以及房地產市場下行，2017年中國大陸GDP增速將從去年的6.7%，進一步放緩至6.4%。

瑞銀維持加碼陸股的觀點，並預期陸股將跑贏整體亞洲市場，產業方面，繼續看好網際網路行業以及部份價值類股和前期表現落後者，例如保險和中資銀行。1060303

(中央社)