舉家出遊受困 員警伸援手接感謝信
男子開休旅車載家人到南投旅遊，遇氣溫降到零度以下，不懂怎麼拆雪鏈扯壞煞車管受困，所幸員警及時趕到救援。事後寫信感謝南投仁愛警分局翠峰派出所員警幫忙。
男子是知名企業家，2月11日開車載著全家人從花蓮到南投旅遊，因為不熟悉拆雪鏈的方法，在拆雪鏈的時候把休旅車的煞車管扯壞，導致煞車油漏出來，休旅車停在台14甲線26公里處動彈不得，且天色昏暗，只好打電話向警方求救。
當時氣溫降到攝氏零下1度，企業家和家人只敢待在休旅車上，趕緊打110求救。翠峰派出所值班員警除了在電話中安撫之外，也協調修車業者上到武嶺幫忙，修車業者將休旅車拖到清境，將車子修理好，讓男子能夠繼續行程。
企業家寫給派出所的信中指出，敬愛的警察先生，雖然您沒有透露姓名，但我聽到有人叫你幼齒警官，藉這個版面，我充滿感激您在人民急難時伸出援手，立即的解決百姓的困難，實為警察表率，人民保母當之無愧！敬祝您有平安順利的一年，感激全國無私奉獻的警務人員，僅此向警察致敬。
派出所接到感謝信後，查出當天執勤的是林姓員警，林姓員警對於接到感謝信也是感到很驚訝，沒想到自己只是盡忠職守卻幫了男子大忙。1060303
(中央社)
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