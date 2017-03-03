港天文台使新系統探測颱風 效果佳
香港天文台今天公布，他們與政府飛行服務隊合作引入的下投式探空系統，收集到更多颱風氣象數據，提高監測能力。
飛行服務隊總監陳志培在記者會上說，服務隊的定翼機自2016年開始採用這套探測系統。在此之前，定翼機上只設置高頻氣象探測器。
他說，服務隊未來會與天文台加緊合作，當有颱風進入南海並有可能影響香港時，定翼機會在許可情況下出動，利用新系統收集更多氣象數據。
天文台助理台長劉心怡說，下投式探空系統可以收集大氣中不同高度的氣象資料，彌補傳統海面氣象觀測的不足，對天文台分析颱風的強度和三維結構有一定幫助。
所謂的下投式探空技術，是飛機從高空投放探空儀，探空儀內置的氣象探測器配合全球衛星定位系統，會在下降過程中記錄不同位置的風向、風速、溫度、氣壓和濕度等氣象數據，並透過無線電發射裝置傳送至飛機上。
探空儀收集颱風附近不同高度的氣象資料，特別是接近海平面的風向、風速和氣壓數據，有助天文台測定風暴的位置和強度。1060303
(中央社)
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