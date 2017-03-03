考古發現　中國人可能是尼安德塔人後代

科學雜誌今天專文指稱，10多萬年前生活在河南省許昌縣靈井遺址的許昌人，可能是中國境內古老人類與歐洲尼安德塔人後代。這項研究為人類演化取得重大突破，終結中國人起源自非洲的假說。

這篇題為「中國許昌出土晚更新世古人類頭骨研究」的論文第一作者、河南省文物考古研究院研究員李占揚接受新華社訪問時表示，許昌人上承周口店北京猿人，下連中國北方早期現代人，終結中國北方現代人來自非洲的假說。

報導指出，2005到2016年，李占揚帶領的考古隊對靈井許昌人遺址進行挖掘，發現45件距今12.5萬年到10.5萬年的古人類頭骨化石。僅管化石出土時已經裂成碎片，但其中1號年輕男性頭骨和2號成年人頭骨保存相對完整。

研究發現，許昌人具有周口店北京猿人、和縣猿人等中國北方古老人類的原始與共同特徵，同時也呈現向早期現代人過渡的重要特徵，像是腦容量增大、頭骨變薄、眉脊較纖細、骨頭結構纖細化等。李占揚說，科學家沒有發現許昌人與非洲古人類的相似性。

論文通訊作者、中國科學院古脊髓動物與古人類研究所研究員吳秀杰指出，研究表明，許昌人頭骨具有中國境內古老人類、歐洲尼安德塔人和早期現代人三位一體的混合特徵，可能是中國北方古老人類與歐洲尼安德塔人基因交流的結果。

研究顯示，許昌人頭骨上有結構性凹窩、顳骨內耳迷路模式，和尼安德塔人類似。吳秀杰表示，這是尼安德塔人活動區域以外地一次集中發現，暗示兩個人群之間基因交流的可能性。許昌人混合型特質特徵，可能是東西方兩大人群基因交流或雜交的結果。1060303

(中央社)