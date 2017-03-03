川普企業違法隱憂 美參議員促財長評估
資深民主黨參議員要求美國財政部評估，總統川普及其家人來自俄羅斯與他國的商業夥伴或潛在投資人，是否違反美國不得資助恐怖主義、洗錢的法規，或有其他違法行動。
美聯社報導，俄亥俄州參議員布朗（Sherrod Brown）今天致函新任財長梅努欽（Steven Mnuchin），表示川普（Donald Trump）拒絕放棄或透露個人投資內容，引人擔憂有關他龐大國際資產可能造成的潛在利益衝突。布朗是美國參議院銀行委員會（Senate Banking Committee）的資深民主黨員。
布朗詢問梅努欽，是否已要求或收到川普及其家人的完整投資人與商業合夥人列表。
財政部必須負責執行美國對資助恐怖分子、銀行保密及洗錢的相關法規與制裁。
布朗要求，若梅努欽尚未進行這些動作，應立即向川普要求完整清單，如此財政部與其他管理者，以及美國情報官員才得以對這些外國合夥人及投資者進行評估。
財政部發言人並未立即回應今天此項言論。（譯者：中央社廖禹揚）1060303
(中央社)
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