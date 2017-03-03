長輩下廚做便當 自己賺出國交流旅費
嘉義市居家服務中心「常樂園」，將於5月前往日本神戶進行日間照護交流，為了籌措旅費，5名阿嬤今天下廚做便當，為出國踏出第一步。
嘉義市居家服務中心主任林玉琴表示，「常樂園」是嘉義市C級巷弄長照單位，目的在預防及延緩長輩失能、失智等問題，並改變以往照護觀念，讓長輩透過回饋方式提升能力。
居服中心將於5月帶領「常樂園」的長輩們前往日本神戶雪梅日照中心進行國際交流，5名長輩為了籌措出國旅費，今天親自下廚做200個「大齡便當」，賺取出國的第一筆旅費。
林玉琴表示，今天下廚的5名阿嬤，年紀最大的90歲、最年輕的70歲，每個人活力旺盛，並以自己的廚藝自豪，由於強烈大陸冷氣團籠罩，阿嬤還特地準備驅寒的麻油梅花豬當配菜。
她說，讓長輩親自下廚做便當，不僅可提升長輩的能力、活力，也讓長輩更有自信，歡迎社會各界以實際行動、愛心支持或團體訂購「大齡便當」，一圓長輩的出國夢。1060303
(中央社)
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