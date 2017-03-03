國家戲劇院經8個月整修 全自動化設備吸睛

國家戲劇院歷經八個月整修，今（3）日重新啟用，並舉辦開幕茶會和表演。國家表演藝術中心董事長朱宗慶表示：「一個劇場的安全和專業技術的措施，正是對劇場工作者的專業的支持。」文化部長鄭麗君也指出：「整個空間專業技術設備的升級，代表的是對表演藝術工作者的尊重。」

朱宗慶表示：「30年了，房子就算沒有變大，設備也應該要更新了。劇場是藝術工作者做夢的基地。未來藝文界能夠在新的劇場裡，展開新的夢。」

國家兩廳院今年邁入30周年，繼2015年音樂廳封館四個月整修後，2016年七月起戲劇院也封館八個月整修，更是30年來第一次的大型整修。

1987年國家戲劇院建造完成時，舞台設備有一半已經自動化，但仍有一半是採用手動控制。這次戲劇院的整修更新，主要分為對表演藝術團體的使用者和對觀眾兩個層面。對使用者來說，戲劇院舞台地板全部翻新，重新鋪設，更新增傾斜功能，懸吊系統也全面自動化，可以精準的控制舞台設備的變化。

另一方面，觀眾席椅套和地毯也全數更新，更將原本一共八席的無障礙席次增加到14席。無障礙席次分佈在一樓觀眾席的左右側中間和後方，以及二樓觀眾席的兩側，讓身障者有更多元的座位區可以選擇。

開幕現場除了邀請鄭麗君和國家文藝獎得主舞台設計師聶光炎一起鳴鑼，也邀請京劇名伶魏海敏吟唱作曲家王希文創作的聲景作品。編舞家周書毅創作的開幕演出《走過·許多時間》，也融合京劇、流行樂團、現代舞、古典芭蕾、男中音等元素，更善用舞台升降平台、旋轉舞台、懸吊系統等元素，讓舞台也化身為表演的重要元素，呈現傳統走入現代的概念。

(中時)