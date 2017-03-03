財神公指示設玉佛光明燈 如藝術品

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北港武德宮主委林安樂介紹該宮，依神明指示打造的玉佛延命長壽燈。（許素惠攝）

北港武德宮新月型的琉球光明燈宛如藝術作品。（許素惠攝）

北港武德宮武財公出鸞文指示設玉佛燈，廣濟眾生病業苦，並以鸞筆繪出新月形狀，廟方依旨打造，以立體的琉璃燈陣列，做工精緻，在宏偉莊嚴的台座上呈現108盞新月形蓮花琉璃燈，寧靜安和，簡約而富麗，宛如藝術作品。

新月型的武德宮玉佛延命長壽燈，底部雕刻白玉佛菩薩蓮座，晶瑩透淨，深具質感，每18顆琉璃燈直線排列於微微拱起的實木橫樑上，優美弧度延伸出一道光明水平線，6條水平線構成面，橫跨鈦金框架上，剛柔並濟。

主委林安樂指出，點燈是台灣民間信仰融合佛教與道教內涵的傳統祈福方式，藉由點燈傳遞光明，佈施功德，為自己和家人祈求新的一年平安順利。一般佛寺、宮廟光明燈泰半是塔式或壁掛式，該宮經神明指示，跳脫傳統，打造出令人耳目一新的玉佛新月光明燈。

林安樂表示，玉佛延命長壽燈共4座、432顆琉璃燈，寬3.5米，高逾2.6米，單一造價60萬餘，換算單顆成本超過6000元，堪稱現今最貴的光明燈，但武財公要求普濟眾生，所以點一盞只要1800元。

(中時)