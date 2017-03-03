去年海港自貿港區 台中港表現最突出

我要評比

去年我國海港自由貿易港區，以台中港表現最突出。（中時資料照／黃國峰攝）

去年我海港自由貿易港區貨物量、值均較前年大幅增加，特別是台中港表現最為突出，105年貨物量成長率高達69.6%，貿易值成長率則為23.38%。

依據統計，105年全年海港自由貿易港區貨物量高達1386.84萬噸，較104年的881.49萬噸成長了57.33%；貿易值3488.15億元也較104年的3233.29億元成長了7.88%，雙雙創下佳績。

其中台中港貨物量，達1180.45萬噸、成長率69.6%，貿易值則突破2000億元，來到2064.3億元、成長率23.38%。且台中港占六海港總貨物量約八成五、總進出口貿易值約五成九，具有舉足輕重的地位。

經分析，台中港為油品儲轉中心，自由港區事業擁有穩定客源，因此儲運量、值呈上升趨勢，且運用自由貿易港區「境內關外」及「賦稅優惠」等利基，廠商高度自主管理，降低行政干預，產品具有競爭力，故整體表現相對亮眼。

(中時)