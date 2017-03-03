全國首創醫師駐點服務 省去繁瑣手續

「行政相驗駐點醫師服務處」在北區崇德殯儀館舉行揭牌典禮，提供便捷的行政相驗服務，讓民眾處理親人後事免於奔波。（張妍溱攝）

以往民眾為了處理親屬後事，可能在醫院、衛生所和殯儀館之間，往返奔波；台中市政府衛生局和民政局合作推出全國首創「行政相驗駐點醫師服務處」今天在北區崇德殯儀館舉行揭牌儀式，未來安排衛生所醫師駐點，讓市民即時取得親人死亡證明書，順利辦理身後事。

副市長林依瑩表示，當民眾面對至親過世時，後續總要強忍悲痛奔波多處辦理繁瑣手續，往往筋疲力盡，崇德殯儀館率先設立行政相驗駐點醫師服務處，可方便提供死亡證明開立服務，「提供人生最後圓滿句點！」她也鼓勵更多醫師加入駐點相驗服務。

衛生局指出，每週一到週五上午10點至12點、下午1點到5點將安排醫師駐點，提供便捷的行政相驗服務，並推出「溫馨關懷包」，以「資料盒」方式，提供民眾裝載資料，納入死亡登記、健保退保、社會救助等身後事辦理項目納入安心專線支持資訊，在行政相驗、製發死亡證明書時，一併交付家屬，省時又省力。

生命禮儀管理處長陳志銘指出，崇德殯儀館駐點辦公室另提供醫師簡易急救處理及設置「AED自動體外心臟電擊去顫器」，讓有需求民眾可獲得更多安全的協助與服務。

(中時)