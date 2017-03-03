漢來蔬食推出春季新菜，積極搶攻市場

漢來蔬食推出春季新菜。(圖／漢來大飯店)

主打跨國界食藝的漢來蔬食，季節菜色融入在地化訴求，主廚大量使用台灣時令蔬果入菜，採用了虎豆、春筍、野菜…等高纖時令食材，搭配以酸、甜、清爽為主的醬汁提味，絕對讓你忘了無肉不歡的心情，不但味道口感層次豐富，吃起來也更輕盈無負擔。

初春乍暖還寒，總想來點有溫度的食物，品牌長羅嶸特別為喜歡吃沙拉的消費者推出溫沙拉，這道「炙燒菠蘿生菜沙拉」，以味道香濃偏酸的青蘋果搭配大樹鳳梨，炙燒後更增香甜，加上五彩繽紛鮮美時蔬所組合成的溫沙拉，拌入微酸的檸檬油醋醬汁提味，讓人胃口大開。

另一道口感溫潤的「胡麻野菜」，羅嶸說除了常見的綠色蔬菜，這個季節具有豐富營養素的野菜長的正好，川燙後淋上自製濃厚香醇的胡麻醬與花生碎，交織出脆口又饒富香氣的野菜料理。

除了沙拉、野菜等清爽菜色，夠味的「鮮筍燒腐衣」則採用春天盛產的甜脆碧綠筍、菇類和豆皮，以味噌和蔬菜高湯燒到入味，帶出時蔬不同風味；還有一道也是重口味的「照燒香煎薄餅」則跳脫一般麵糊製作，改以豆包漿替代，煎好的蔬菜餅外層香酥，淋上主廚特製照燒醬，鹹中帶甜的滋味，口感也很豐富。

此外，該季主廚不惜成本選用有豆中之王美稱的「虎豆」入菜，虎豆因表面有類似老虎般的褐色斑點得名，含有豐富的蛋白質、鈣質、維生素B、鉀、磷及鐵質等，營養價值極高，但因產量少價格高，坊間並不常見。這次春季菜單羅品牌長特別利用虎豆研發了3道料理，其中的「薏米伴福豆」，是以中菜常見的蝦鬆為發想，用貝殼麵取代生菜，包覆以淡醬油、白胡椒等調味的虎豆，搭配薏仁、彩椒，滋味鮮脆清爽。

還有一道需特別介紹的料理「鬆化芝麻燒餅」，羅品牌長說傳統燒餅通常會搭配油條，這道佳餚內餡改以虎豆泥、芋頭丁和香菇，結合義式香料製作，不僅有燒餅的酥香口感，也添增了鹹香韻味，如果再搭配上湯頭清爽卻十分夠味的湯品「福豆燉筍心」，兩者相融，味道更佳。

(工商)