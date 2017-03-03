為何IKEA店內隨處可見小燭台？ 你所不知道的賣場心理學

為何IKEA店內隨處可見小燭台？(示意圖/達志影像/shutterstock提供)

來自瑞典的IKEA（宜家家居），因其設計風格簡約與價格合理，深受不少台灣民眾喜愛。不過你在逛賣場時是否有注意，除主要傢俱外，隨處都可見到小燭台、馬桶刷或便宜杯子等商品出現，而這些東西之所以會被擺放在那，都有其背後原因的。

常有許多消費者逛完IKEA後，結帳時發現，除原本要買的東西外，手裡購物袋卻裝了許多小東西，可能是杯子，或是小燭台。《經理人月刊》近來就刊出一篇文章，指出IKEA最厲害的地方，就是在不知不覺中，操控顧客買東西的流程，創造讓其想購物的衝動。

文章中指出，IKEA常在轉角故意放置裝滿夜燈的箱子，它們將此稱作「打開錢包」，當顧客經過時，便會下意識地順手放進購物袋中；其它像是馬桶刷、木框、杯子等，也是同樣的道理。試想當你看到琳瑯滿目千元以上的大型傢俱後，突然有百元以下的商品出現時，下意識一定會覺得實在太便宜！

而這些商品被擺放的位置也都是經過賣場特別設計，文章指出，IKEA曾針對賣場進行行為科學研究，不過並不是透過學術單位，而是由工作人員現場實地調查，所得到的結果。

另外，文章中也提到，在IKEA的眾多商品中，其實有5、6千個品項是賣不好的，占總營業額不到5分之1；但沒被淘汰的原因在於，其主要功用是為了推銷暢銷商品，為其提供一種比較情境，讓你購買主要商品時，同時也想看看其它東西。

(中時電子報)