中國每10萬人 就有1名超級富豪

我要評比

鳳凰網3日報導，獨立國際房地產顧問機構萊坊（Knight Frank）在2日發表的2017年「財富報告」中指出，中國超高淨值人士數量增至14,310人，按總人口13.7億計算，大約相當於約每10萬人裡頭，有一位超級富豪，該報告定義超高淨值人士，是指扣除自住物業後，資產淨值達三千萬美元或以上的人士。

萊坊機構這份報告，調查了全球89個國家125個城市，2016年全球超高淨值人士增加6,340人，總數達到193,490人，扭轉2015年的衰退局面。

2016年香港成為擁有最多超高淨值人士的亞洲城市，共4,080人，按年增加230名；按總人口計算，大約每1,800人中就有一位超級富豪。

香港成為全球擁有最多超高淨值人士的第三位，僅落後於紐約和倫敦，他們平均擁有3.3個住宅不動產。

預計未來10年，從實際增加人數來看，中國將成為新增全球超高淨值人士第二位。

去年中國內地城市豪宅價格，年成長最強勁，上海、北京和廣州豪宅價格，年增率超過26％，位居全球排名榜的前三位；預計今年上海豪宅價格，年度增幅成為全球之冠。

(工商)