沒有不可能！倒立先生投商演講 鼓勵學子勇追夢
國立南投高商與明基友達基金會合作，邀請倒立先生「黃明正」到校演講，以「沒有不可能，只要我願意」為題，分享個人夢想實踐的歷程，啟發學生聽見自己內在的聲音。
投商校長何景標說，明基友達基金會發起夢想行動校園講座，透過各領域的標竿人物，分享親身經歷，鼓勵青年學子勇敢追尋夢想，實現個人無限的可能。
南投高商透過明基友達基金會，邀請行為藝術表演者倒立先生黃明正到校演講，他從小發現自己具有倒立、翻滾的天分，進入國立台灣戲曲學院，接受專業的雜技訓練，畢業後曾進入一般職場工作，但表演藝術與紀錄世界的夢想一直存在心中。
黃明正21歲重返校園，進入國立台北藝術大學戲劇系就讀，畢業後展開表演藝術的旅程，靠著街頭賣藝進行環台之旅，以獨特的方式讓世人看見台灣，也看見自己。
黃明正的演講，引發學生熱烈回響，學生表示，本來覺得夢想只能想想就好，但聽完演講，可以更進一步思考怎麼實現夢想！
(中時)
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