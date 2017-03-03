健保7331項藥品調降 年省57億元　

健保署醫審及藥材組長施如亮。（倪浩倫攝）

衛福部健保署今公布最新健保藥價調漲，共計7331項藥品遭調降，總體降幅約3.5％，預計減少藥費金額超過57億元，多項控制三高等慢性病藥物均在降價範圍內，粗估約500萬人受影響，新制將於4月1日上路。但醫界擔心，部分醫院會因此換較便宜的學名藥，進而影響藥效、有損病人權益。

為穩定健保財務，2013年起，健保署實施「藥費支出目標制」，視藥費超出每年的支出目標值，調整健保藥品支付價格，去年砍31.8億元，今年則來到57.1億元。據統計，1.6萬多項的健保藥品，7331項藥費遭調降，調降單價前5名多是癌症用藥，價格約從原先的8000~1.4萬元，降到7000~1.3萬元。

健保署醫審及藥材組長施如亮表示，分析所有降價藥品中，國人用最多的前十大用藥，分別包括降血脂的冠脂妥、B肝用藥的貝樂克、降血壓的脈優和易安穩、治療糖尿病的佳糖維等，降幅從0.8~10.8％不等。

每年當健保署砍藥價，外界都會傳出醫院有「換藥潮」；醫改會副執行長朱顯光表示，大型醫院「醫、藥未分業」，導致常靠「藥價差」來創造利潤，「健保砍這款原廠藥，我就換一個藥價差更高的學名藥」，使得病人被迫換藥吃。

朱顯光強調，曾有名攝護腺肥大患者投訴，10幾年來靠某藥物控制良好，卻在醫院政策下被迫換藥吃，不僅出現頭暈、低血壓等副作用，還因藥從「一天吃一次，變成一天吃兩次」而常忘記吃藥。醫勞盟常務理事張志華則表示，藥價不應為砍而砍，否則若砍到「無替代品的藥物」，廠商一走，病人安全將受到威脅，「不如讓感冒、止癢等輕症的非處方藥，改讓民眾自費」。

面對醫院換風聲，施如亮強調，追蹤觀察發項，醫院實際換藥品項僅約0.3％，比例並不高，而省下的藥費，則用於擴大給付和引進新藥；她補充，健保署去年12月也已進行專案抽驗，化驗100多項同成分、同規格的原廠藥及學名藥品質，預計4月公布結果，「民眾若真的覺得藥效有差，也可向食藥署通報」。

(中時)