借3萬簽500萬本票 女遭押陪酒暴力集團賺皮肉錢

鄭姓主嫌（前左）組暴力討債集團，遇被害人無力還錢便率手下打到頭破血流。（照片由警方提供）

警方破獲以鄭男為首的暴力討債集團，查扣球棒及毒品、犯罪所得本票等物。（照片由警方提供）

台中市警方破獲暴力討債集團，25歲鄭姓男子自組暴力討債集團，遇被害人無力還錢便率手下打到頭破血流；有女子借款3萬遭逼簽500萬本票因還不出錢被要求坐檯陪酒抵債，警方逮捕鄭等16名共犯查扣棒球棍4枝、K他命、毒咖啡包、犯罪所得本票、現金1萬餘元，全案依組織犯罪、人口販運防制法、毒品等罪送辦。

警方表示，鄭姓主嫌夥同26歲湯女、18歲羅男等人成立傳播公司，從事暴力討債，以每10天為一期，向借款人收取高達45分重利；成員年紀輕輕，不過手段卻相當兇暴，若被害人無力償還，鄭嫌就唆手下手持球棒、電擊棒恐嚇被害人討債，曾持棍棒將被害人打成重傷。

警方指出，一名李姓女被害人透過高中友人牽線前年向鄭姓主嫌借了3萬元，因還不出錢，鄭姓主嫌用電擊棒恐嚇李姓女子，逼迫李簽下500萬本票，並強押拘禁李女到卡拉OK坐檯陪酒，提供郵局帳號做為假薪資轉帳使用，鄭並派小弟24小時監控，時間長達1年，李不堪遭虐趁機脫逃，報警才揭發惡劣的暴力集團。

暴力討債集團恐嚇惡劣行徑令人髮指，鄭姓主嫌經常夥同手下小弟暴力討債、糾眾滋事，

曾率眾闖入台中市某KTV將被害人拖出包廂外毆打成重傷；另因細故與吳姓男子發生口角，帶小弟到烏日區將吳男毆傷。日前警方接獲線報經過跟監蒐證，2日凌晨在南區逮獲鄭嫌等17人到案，順利將暴力不法集團一網打盡。

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(中時)