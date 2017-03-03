暖心員警合歡山協助脫困　企業家PO網感謝

仁愛警分局員警林愈勝（右）合歡山雪季期間協助企業家脫困，企業家po網表達感謝。（仁愛警分局提供）

仁愛警分局員警林愈勝經常上合歡山執行雪季勤務，熱心服務精神獲得讚賞。（仁愛警分局提供）

仁愛警分局員警林愈勝合歡山雪季期間協助企業家脫困，企業家po網表達感謝。（擷取網路）

許姓企業家上月中旬至合歡山追雪，遇上入冬最強寒流發威，降下大量冰霰，煞車管故障受困避車道，當晚氣溫逼近零下還起霧，當地警林愈勝獲報後耐心安撫還安排救援，讓許感動上網PO文感謝。

許姓企業家在文中指出，因長年在國外，歸國難得帶家人來場國內遊，上月11日從花蓮至南投旅行，遇到寒流，因不熟悉雪鏈拆卸，意外扯壞煞車管漏油，「合歡山的夜晚天寒地凍，我們一家4口受困在拋錨的車上……」，車子就停在台14甲線昆陽停車場避車道附近進退不得。

許男提到，當時已屆晚間7時道路封閉管制時段，天色暗了氣溫又低，起霧伸手不見五指，因現場訊號不良，打通請原廠和民間業者拖吊卻都遭拒，一家4口在車上挨餓受凍，求助無援，只好麻煩警方協助，沒想到，台灣警方「超暖心」。

「別擔心！有我在，救援馬上就到。」許撥通翠峰派出所電話，警方瞭解狀況後，不但協調拖吊業者幫忙，還不斷安撫許男一家情緒，晚間7時得利卡四輪傳動車抵達，將2.5噸大休旅拖往清境，修復煞車漏油管線，讓他們全家當晚得以返回高雄。

許男感謝警方協助，卻忘了記下員警姓名，只記得拖吊司機稱他「幼齒仔」，特別在縣警局臉書PO文，感謝這位「幼齒警官」，向台灣警察致敬。仁愛警分局瞭解後，這位「幼齒仔」就是25歲的翠峰所警員林愈勝，分局指出，林員熱血行為不止一樁，合歡山雪季期間交通疏導時，他常在車輛最容易打滑的「水晶宮」路段指導遊客駕駛，甚至還在後幫忙推車，協助遊客脫困，視服務民眾是職責所在。

(中時)