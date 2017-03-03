奇美醫院支援古都馬拉松救護 中醫師現場按摩

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奇美醫院去年在古都馬沿線設置10餘個救護站。（程炳璋翻攝）

第11屆古都馬拉松今年改為官方自辦，有14000名跑者參與，奇美醫院出動上百名醫護人員，支援全程共11個救護站工作，有中醫師在終點站免費幫跑者推拿，給跑者享受頂級服務。

去年古都馬拉松比賽，1位20餘歲王姓醫師參加21公里半程馬拉松組，在終點線前突然因心律不整倒下，幸好奇美醫學中心救護站人員立即給予急救，施以AED電擊後恢復心跳、呼吸，送醫後無大礙，隔天轉院回台中就近照顧。

奇美醫院今年再度動員上百名急診醫護人力，投入支援古都馬拉松比賽救護站，守護跑者健康。

路跑賽事中，初馬者最容易發生狀況，跑者若平常不太運動，賽程中常有中暑、嚴重脫水的狀況發生。

奇美醫院緊急醫療系統科主任郭炳讓表示，馬拉松跑者，經常伴隨運動傷害，常見如腳踝腫脹、身體擦傷或是因肌肉過度使用引起的橫紋肌溶解症、也有血尿（深棕色的尿液）等的表現。跑者在適度休息、適量的補充水分，多可以在兩、三天內逐漸痊癒。

奇美醫學中心中醫部主治醫師王瑜婷表示，針對跑者拉傷或抽筋，中醫可應用適當的推拿手法減緩疼痛，回家後也可用溫熱的水泡腳約十分鐘左右。

奇美醫學中心今年在古都馬沿途設置10餘個救護站，首創中醫師在終點站提供推拿服務，並提供外敷藥膏，貼布，給跑者舒適的享受。

(中時)