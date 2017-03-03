古都馬拉松將登場 醫師籲量力而為

2017台南古都馬拉松將於5日登場，去年的活動中曾有1名參賽者在終點前突然倒下，幸好救護站人員及時以電擊器救人。醫師特別呼籲參賽者，要注意自己的身體狀況。

奇美醫學中心急診醫學部緊急醫療系統科主任郭炳讓今天表示，去年共有1萬4000多人參與台南古都馬拉松；其中1名20多歲的醫師王姓男子，在21公里半程馬拉松組的終點前突然倒下。幸好在附近救護站的奇美醫學中心救護人員立即急救，並以AED電擊1次後恢復心跳及呼吸，再送醫急救後恢復良好。

郭炳讓指出，路跑賽事中，最容易出現突發狀況的，通常都是看起來年輕力壯、自覺體力好、剛開始挑戰4公里甚至21公里的跑者。由於平常不太運動，賽程中常有中暑、嚴重脫水的狀況發生。

郭炳讓表示，馬拉松比賽中，一般選手會依照自己平時的實力調整配速。當天氣溫及溼度都有可能會影響配速，造成體力過度消耗。這次的比賽，有配速員陪跑，參賽者可參考看看。

他說，奇美醫學中心在沿途設置十餘個救護站，並首創有中醫師在救護總站現場提供中醫相關醫療及諮詢，民眾可多加利用。1060303

(中央社)