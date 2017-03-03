女子高球日巡賽 盧曉晴挑戰3連霸夢碎

前兩年在女子高球日巡賽開幕戰的大金蘭花女子高爾夫巡迴賽衛冕的盧曉晴，今年在首輪爆出生涯最差的81桿，即便次輪打出70桿，最終仍以151桿遭到淘汰，無緣挑戰3連霸。

女子高球日巡賽（JLPGA）2017年球季開幕戰，總獎金1億2000萬日幣（約新台幣3235萬元）的大金蘭花女子高爾夫巡迴賽（Daikin Orchid Ladies Golf Tournament），2日起在日本的沖繩進行4回合共72洞的賽事。

2015年、2016年曾在本賽事完成衛冕的盧曉晴，首輪打出5柏忌、2雙柏忌的81桿，是她2012年改以日巡為主戰場後首度出現8字頭成績，這也是她生涯最差的紀錄。

次輪盧曉晴打出4鳥、2柏忌的70桿，但首輪失血太多，兩輪合計高於標準桿7桿的151桿成績只能排在並列61名，確定無法晉級後，也宣告挑戰3連霸夢碎。

首輪打出3鳥、4柏忌的73桿並列第7的蔡佩穎，今天打出2鳥、4柏忌的74桿；首輪打出4柏忌的76桿並列40名的劉依貞，今天則是打出4鳥、3柏忌的71桿。兩人同以兩輪合計147桿成績並列25名，雙雙闖過晉級線。

首輪以3鳥、4柏忌的73桿並列第7的姚宣榆，次輪打出2鳥、2柏忌、1三柏忌的75桿，兩輪合計148桿成績並列34名，同樣獲得晉級。

日本女將大城紗月（Satsuki Oshiro）首輪打出4鳥、1柏忌的69桿獨居領先，今天她打出5鳥、3柏忌的70桿，川岸史果（Fumika Kawagishi）首輪打出2鳥、2柏忌、1雙柏忌的74桿，今天她打出8鳥、1柏忌的65桿，兩人同以兩輪合計低於標準桿5桿的139桿成績並列領先。1060303

(中央社)