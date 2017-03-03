擋土耳其官員活動 德小鎮接獲炸彈威脅

德國西南部小鎮加格瑙（Gaggenau）表示，在昨天擋下土耳其司法部長為總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）擴權公投宣傳的集會活動後，鎮上今天接獲炸彈威脅。

鎮上官員史班納格（Dieter Spannagel）告訴法新社：「我們今晨7時30分左右接獲炸彈威脅電話，打電話的人稱是因為取消土耳其司法部長的活動。」

路透社也報導，鎮長菲佛（Michael Pfeiffer）告訴德國n-tv電視台，當局今天疏散鎮公所人員。

菲佛被問到炸彈威脅是否與活動取消有關時說：「我們現在推測是這樣，但我們不確定。我們推測有直接關連。」1060303

(中央社)