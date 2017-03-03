大陸兩會前夕 BBC採訪受阻機器砸壞
英國廣播公司今天指控，在中國大陸召開兩會前夕，記者前往河南採訪上訪民眾時，遭到當地政府強迫寫下「認罪信」，攝影器材也被打壞並扣押，記者在拉扯中手部受傷。
根據英國廣播公司（BBC）中文網公布的畫面可以清楚看到，BBC記者與當地政府官員拉扯的混亂情況。
BBC指出，記者是在兩會前夕前往湖南新渡村採訪楊靈華時，遭到當地政府的暴徒攻擊。一開始這些人跟在記者身邊，問他們「幹嘛的」，之後用手遮住攝影鏡頭，不准他們拍攝。隨後雙方拉扯，攝影器材並遭到沒收。
BBC透過沒有口白的影像指出，楊靈華姐妹是中國大陸成千上萬名尋求正義的上訪戶，他們指控父親在一起土地糾紛中被打死。但遺憾的是，因為當地政府的阻撓，記者並未見到她們，她們現在正處於被軟禁狀態。1周過去，至今仍沒有楊靈華姐妹的消息。
報導指出，最後當地政府強迫記者寫下「認罪信」，承認這是一次「非法採訪」，才將攝影器材還給他們，但器材已經損毀，他們也在拉扯受傷。
中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議及中國人民政治協商會議第12屆全國委員會第5次會議，分別於3月5日及3月3日開幕。
報導指出，北京當局不准上訪戶擾亂盛會。位於北京的信訪辦，成群警察守候門外，希望抓住這些上訪戶，並將他們遣返回家。1060303
(中央社)
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