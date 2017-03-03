女模遭勒殺 程男梁女依性侵殺人罪移送
程男透過梁姓女友約陳姓模特兒到北市廢棄商場外拍，勒斃並盜取財物，原本梁女列為涉案人，但經訊問，發現她涉嫌重大，警方把2人依性侵、強盜、偽造文書、殺人等罪移送法辦。
台北市政府警察局南港分局調查，24歲程姓男子有多項通緝罪嫌，22歲梁姓女友結識陳姓女子約2年。程男日前利用女友聯繫陳女，假藉有外拍工作，誘騙陳姓女子到八德路一處廢棄商場。
程男涉勒斃被害人、盜取財物，再棄屍現場附近隱蔽處所。程男得手後與梁女於當天下午4時左右從捷運後山埤站轉搭高鐵前往台中市，盜刷死者信用卡入住五星級飯店，兩人甚至前往當地夜市約會閒逛。
死者家屬在一直連絡不到被害人後，驚覺不對，2日凌晨1時報警協尋，台中警方2日上午8時15分接獲飯店員工報案，指稱在員工電梯旁備品間拾獲失蹤人口手機。警方調閱監視器錄影畫面，確認是程姓男子丟棄，隨即在房門外守候，等程姓男子準備退房時上前盤查，進而查獲此案。
警方調查，程男坦承勒殺性侵死者，盜取身上財物，並供稱女友案發時也全程在場，還協助脫下衣物；不過梁女全盤否認，只承認因死者缺錢，才幫忙聯繫男友進行外拍工作。
不過，警方發現死者手機上，有嫌犯代為回答焦急詢問死者下落的家屬訊息，內容有使用注音文，用語和梁女臉書相似，懷疑梁女涉嫌重大，因此請示檢察官後，依性侵、強盜、偽造文書、殺人等罪把2人一併移送偵辦。1060303
(中央社)
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