國際獅子會關懷部落　深入新中橫作學童視力篩檢

國際獅子會、中山醫大團隊深入山區，免費為小朋友作視力篩檢。（沈揮勝攝）

篩檢健診現場。（沈揮勝攝）

參與單位。（沈揮勝攝）

現場情況。（沈揮勝攝）

關懷偏鄉，國際獅子會300-C3區第4專區，今天深入南投縣新中橫阿里山麓，為同富及久美國小200名學童作視力篩檢與保健，信義獅子會長胡錦龍、魚池獅子會長游輝隆，共有埔里中心及草屯、霧社等10多個專區獅子會共同參與，低收入戶學童如需矯正將免費配鏡。

胡錦龍表示，在一般民眾印象中，山區的原住民小朋友，較少聽說有近視、散光、弱視等裸視視力不良的情形；但近年隨著3C產品普及，鄉下小朋友視力不佳的情況已逐漸浮現、甚至惡化，及早發現、及早矯治，已刻不容緩。

篩檢保健由中山醫學大學視光系團隊進駐支援，就學童斜視、眼外肌肉、色彩視覺、立體視檢查及屈光等作專業篩檢。鄉長史強、同富國小校長伍約翰、久美國小校長史新健對國際獅子會的關懷、奉獻與付出，表示既感動又感謝。

(中時)