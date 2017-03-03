國際獅子會關懷部落 深入新中橫作學童視力篩檢
關懷偏鄉，國際獅子會300-C3區第4專區，今天深入南投縣新中橫阿里山麓，為同富及久美國小200名學童作視力篩檢與保健，信義獅子會長胡錦龍、魚池獅子會長游輝隆，共有埔里中心及草屯、霧社等10多個專區獅子會共同參與，低收入戶學童如需矯正將免費配鏡。
胡錦龍表示，在一般民眾印象中，山區的原住民小朋友，較少聽說有近視、散光、弱視等裸視視力不良的情形；但近年隨著3C產品普及，鄉下小朋友視力不佳的情況已逐漸浮現、甚至惡化，及早發現、及早矯治，已刻不容緩。
篩檢保健由中山醫學大學視光系團隊進駐支援，就學童斜視、眼外肌肉、色彩視覺、立體視檢查及屈光等作專業篩檢。鄉長史強、同富國小校長伍約翰、久美國小校長史新健對國際獅子會的關懷、奉獻與付出，表示既感動又感謝。
(中時)
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