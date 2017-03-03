北京國資委：2017年將關閉50家以上「僵屍企業」
證券時報網3日報導，2017年北京市國資委系統將持續推動「僵屍企業」處置工作，全年目標是關閉50家以上的「僵屍企業」，進一步提升國有經濟運作品質。
據北京市國資委表示，積極關閉劣質企業的同時，北京市國資委還不斷加速培育新成長點，聚焦「高精尖」經濟結構，推動高端軌道交通裝備、新能源開發利用、大環保產業等15個產業轉型重點任務，2017年將努力落實3至5個產業轉型重點任務 。
(工商)
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