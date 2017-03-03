成大爆師生爭論 2教授告網友恐嚇
成功大學開設兩性通識課程「存在，愛戀，也瘋狂」，意外引爆教授提告恐嚇、妨害名譽案件，一名會計系四年級女大生在網路化名「白黴菌」，透過臉書質疑教授課程內容太刻板。不少網友留言支持，並提出批評，教授陸汝斌看見網友留言有「成大之恥」、「這人雙腿不用留著」等語，向警方提出妨害名譽、恐嚇告訴。
成大上學期開設一門「存在、愛戀，也瘋狂」兩性通識課程，課程大綱為探討個人存在意義以及親密關係，講師共有5位，2位醫學院教授陸汝斌、林靜蘭是主要授課教師。
「白黴菌」透過臉書每周公開上課感想，認為有部分老師發言不當，有學生曾透過作業闡述異議，上課時亦有同學表達相反意見，但往往被教授無視。
女學生透過網路質疑課程內容太傳統刻板，引起網路社群關注，網友轉載攻訐，甚至有網路名人加入評論，大酸「成功大學原來是成功教會」諷刺上課內容充斥基督教的保守主義。
事件發酵後，學校召開性評會，請老師調整上課方式，更引起老師不滿，邊上課邊錄影，並公布五次上課影像，但禁止學生上課時使用3C產品側錄，但網路言論已延燒，最後演變成刑案。
陸汝斌不滿有網友在白黴菌發表的文章下激進留言「成大之恥」、「這教授雙腿不用留著」等語，向警方提出妨害名譽與恐嚇罪嫌。
警方表示，女學生現為證人身分，兩位網友身分尚待查證中，需再傳訊女學生到案說明，作進一步調查。
(中時)
關鍵字：成大
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