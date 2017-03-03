廟會優質化 祭拜改拿牛奶棒線香 還能「吃平安」
台南市寺廟比率冠全國，不但廟會活動多經常造成交通阻塞，燃燒線香及紙錢更會導致空汙惡化，台南市民政局已連續3年推廟會優質化活動，繼禁沿街燃鞭炮後，再推出可食用的吐司紙錢、牛奶棒線香等文創商品。
台南市因廟會活動特別多，而且經常在假日舉行。3年前，每當廟會時，各陣頭都會沿街燃放鞭炮，不但造成交通阻塞，還搞得滿地炮灰和空氣污染，很多市民都打到1999抗議，令台南市政府相當困擾，民政局因此就推動教優質化政策。
民政局表示，廟會活動優質化剛推動時，部分廟宇一時還無法改變燃放鞭炮的習慣，多所怨言，但現在也都逐漸習慣了，最近民政局進一步推改善空汙文創，3位社造替代役男想出了可以食用的吐司紙錢及牛奶棒線香。
民政局指出，此文創商品為傳統注入更多環保元素，吐司紙錢還有補運金、太歲金及月老金的設計，使用可食用的紅麴印在吐司表面，唯妙唯肖；勸信徒改拿牛奶棒取代傳統線香，祭拜完還能「吃平安」，許多信徒接受度很高，值得加以推廣。
民政局長陳宗彥表示，市府開發的文創品，未來將授權給各家廟宇，由廟宇與業者配合生產製造，再輔導販賣金紙的業者轉型，藉此改善宗教優質內涵，天壇、良皇宮、大興濟宮及土城鹿耳門聖母廟等大廟，都有意願與市府合作。
(中時)
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