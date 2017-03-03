周日自行車活動 台16及台21水里至塔塔加交管

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「永不放棄‧塔塔加探索新中橫」自行車活動，3月5日新中橫將交管。圖為去年活動，騎士們在新中橫豐丘段，奮勇衝向對面玉山的畫面。（沈揮勝攝）

南投縣政府及台灣自由車運動協會主辦的「2017 Never Stop永不放棄，塔塔加探索新中橫」自行車活動，約2500人報名，全長72公里；3月5日當天，部分路段由義交、主辦單位工作人員，執行交通管制或疏導，請用路人行經時，遵守指揮並小心駕駛。

該活動部分路段由義交或主辦單位工作人員執行交通管制或疏導，請用路人行經活動路線時，遵守指揮並小心駕駛。

(中時)