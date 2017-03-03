女子懸掛6樓陽台邊 雲梯車救援成功

3日凌晨5時許，高雄鳳山一處大樓有年約50歲的女子在6樓作勢跳樓，轄區消防分隊獲報出動消防車、雲梯車與救生氣墊到場，最後由2名消防人員利用雲梯車成功接近女子，將人救下。女子表示心情不好，經安撫後化解一場危機。

★中時電子報關心您：再給自己一次機會

自殺諮詢專線：0800-788995（24小時）

生命線：1995

張老師專線：1980

(中時)