撒奇拉雅族之女 畫出老爸老媽原漢羅曼史
老爸老媽戀愛羅曼史，成女兒創作靈感，長相甜美的呂雅君，是花蓮撒奇拉雅族及漢人愛的結晶，一個不折不扣的「混血兒」，才華洋溢的她將媽媽「倒追」爸爸及原漢通婚的等追愛故事畫成繪本，風趣的畫風也讓她的作品成功獲選成為性別平等繪本。
爸爸的屁股很會扭，扭獲媽媽芳心，甚至忍不住向爸爸求婚，「你願意娶我嗎？」呂雅君說，雖父母是自由戀愛，卻因家人價值觀的飽受苦頭，甚至一度遭到禁足，兩人還私自決定偷偷公證，不料被家人逮個正著，不過也因此讓家人看到倆人的決心，勉強同意他們成婚。
呂雅君說，這是一本有關族群文化衝突及刻板印象的書籍，透過幾頁的內容，濃縮父母從相愛到如願得到幸福的長久過程，自己也耗時2年期間，直到畢業後仍繼續創作完成，盼能讓讀者反思對個體的尊重，減少因偏見帶來的傷害。
為倡導婦幼權益及性別平等概念，花蓮縣政府舉辦特地在婦幼節前推出「婦幼歡樂列車系列活動」，3月至5月間推出七項主題9場活動，並與慈濟大學兒家系合作出版「性別平等」繪本，希望藉由族群融合之性別概念繪本為出發點，宣導性別平等概念之普及性與重要性。
縣長傅崐萁也受邀到場擔任「煮夫」，換上圍裙包起水餃，他說，過去男主外女主內的觀念已落伍，家務事是共同責任，他自豪地說，自己不只會做菜，豆漿、包子都沒問題，只是因太太手藝太好，沒有他發揮得空間。
(中時)
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